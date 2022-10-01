Израильтянам рассказали про новый штамм гриппа и эффективность вакцины

Представитель минздрава заявил, что ближайшей зимой в стране, вероятнее всего, будет доминировать штамм гриппа H3N2.

В Израиле продолжается подготовка к эпидемиологическому сезону. Ожидается, что этой зимой будет доминировать вариантный вирус гриппа А (H3N2). Израильтянам рассказали, насколько будет эффективна против него вакцина.

Об этом сообщает издание «Детали».

Заведующий инфекционным отделением больницы «Ассута» в Ашдоде и координатор группы по борьбе с эпидемиями при министерстве здравоохранения Таль Брош рассказал, что между действующим штаммом гриппа и вакциной есть высокая степень совпадения, значит, вакцина против него будет высокоэффективной.

По его словам, в больничных кассах прививку против гриппа сделали уже 350 тысяч человек. И уровень вакцинации в 2022 году выше, чем в прядущие годы.

«Курсор» писал ранее, что чиновники здравоохранения в Израиле бьют тревогу и предсказывают потенциально опасную зиму с комбинированной волной случаев COVID и гриппа.

Еще мы писали, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться, и во многих странах в ближайшее время ожидают новую волну заболевания. Чтобы обеспечить гражданам лучшую защиту в Евросоюзе одобрили еще одну вакцину от штамма «Омикрон».

Напомним, что профессор Салман Зарка выразил мнение, что новая волна коронавируса в Израиле уже наступила.