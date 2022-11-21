Израильтяне остались без страховки во время кризиса с COVID-19 — президент Палаты страховых агентов

Сообщается, что во время пандемии израильские компании перестали работать, а страховые агенты хотели продавать полисы, выданные международными компаниями, для покрытия расходов на поездки.

Шломо Ицхак, президент Палаты страховых агентов, утверждает, что у израильтян не было страховки во время кризиса с коронавирусом. Он сказал, что международные страховщики вышли на израильский рынок не из-за государственных правил и постановлений. Страховые агенты только защищают интересы клиентов, а жалобы рассматриваются комитетом по этике палаты.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В своем интервью Maariv он сказал, что Израиль — единственная страна, где иностранная страховая компания не работает из-за сложных корпоративных правил. Иностранные страховые агентства не хотят вести здесь бизнес.

По его словам, во время пандемии проблема возникла из-за того, что израильские компании перестали работать, а страховые агенты хотели продавать полисы, выданные международными компаниями, для покрытия зарубежных поездок. Поскольку это запрещено законом, клиентов отправляли на иностранные веб-сайты для прямой покупки страховки. Он добавил, что такого не должно быть в нормальной стране.

На вопрос, не злоупотребляют ли страховые агенты своей властью и не совершают ли продажи методом «подкручивания» вопреки интересам клиента, он ответил, что слышал об этом явлении, которое происходит потому, что «его поощряют различные сберегательные организации».

По его словам, они предлагают вознаграждение за большой объем продаж. Рынок очень конкурентный, особенно в пенсионной сфере.

На вопрос, есть ли возможность расширить статус страхового агента, он ответил, что агенты должны выступать в качестве центрального органа, который занимается условиями выхода на пенсию сотрудников.

«Все налоговые консультанты и бухгалтеры, занимающиеся выходом на пенсию в налоговом органе, приходят, чтобы узнать мнение агентов о финансовой стороне клиента. Агенты должны представлять клиентов на уровне отдельных лиц, сталкивающихся с пенсионной дилеммой. Но в сфере рынка капитала каждый должен сосредоточиться на том, что он может понять. Во всем, что связано с регулированием пенсионных фондов, у агентов есть масса информации, которую они могут посоветовать, и им также необходимо проникнуть в область налогов.», — сказал он.

Говоря о конкуренции в отрасли, он сказал, что было заказано исследование того, что происходит на международном уровне в отношении страхования путешествий за границу. Получается, что турагенты занимаются только случаями отмены поездки или потери багажа, а все остальные вопросы решаются исключительно страховыми агентами. У турагентов, у которых нет опыта, нет практической причины продавать страховку.

Как принято в пенсионном секторе, продавать разрешается только обладателям лицензии. Это также верно для страховых компаний, которые продают через продавцов, и это стоит им больше денег. Агент вознаграждается только за успех в виде зарплаты и премий.

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