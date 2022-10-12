Кабинет безопасности Израиля проголосовал за подписание соглашения с Ливаном

Сегодня днем Кабинет безопасности Израиля ​​проголосовал за соглашение о морской границе с Ливаном, отправив предварительное соглашение на ратификацию правительству в полном составе.

После объявления во вторник, 11 октября, о том, что Израиль и Ливан достигли соглашения по соглашению о морской границе, премьер-министр Яир Лапид созвал сегодня заседание кабинета безопасности для обсуждения окончательного проекта соглашения о морской границе, заключенного при посредничестве администрации президента США Джо Байдена.

«В настоящее время важно и срочно достичь морского соглашения между Израилем и Ливаном. Члены Кабинета безопасности выражают свою поддержку правительству Израиля в продвижении соглашения», — сказал Лапид на встрече.

Вместе с Лапидом к заседанию кабинета безопасности присоединился заместитель премьер-министра Нафтали Беннет, а также министры, в том числе министр внутренних дел Айелет Шакед, министр обороны Бени Ганц, министр финансов Авидгор Либерман, министр юстиции Гидеон Саар и министр энергетики Карин Эльхаррар.

Шакед воздержался при голосовании, а Беннет поддержал соглашение, хотя и преуменьшил его значение.

«Сейчас не время ни для победного круга, ни для скорби, как будто это какая-то катастрофа. Это соглашение не является исторической дипломатической победой, но в то же время и не ужасным поражением. Это необходимая договоренность, обусловленная ситуацией, в которой мы находимся, с проблематичными сроками», — сказал Беннет.

«К сожалению, даже эта встреча по важному для Израиля вопросу безопасности, исходя из стратегических потребностей, была проведена с примесью политических соображений со всех сторон. Как человек без политических интересов, я глубоко изучил предмет и ответственно отнесся к своему решению», — добавил он.

Помимо воздержавшейся Шакед, голосование в Кабинете безопасности было единогласным.

Ожидается, что при поддержке кабинета безопасности сделка легко пройдет в полном составе. Несмотря на давление со стороны оппозиции с целью вынести соглашение на голосование в Кнессете в полном составе, правительство позволит Кнессету только пересмотреть соглашение, но без проведения голосования по этому вопросу.

Во вторник премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что Израиль достиг соглашения с Ливаном: «Это историческое достижение, которое укрепит безопасность Израиля, вложит миллиарды в экономику Израиля и обеспечит стабильность нашей северной границы».

Ранее Курсор писал, что СМИ обнародовали текст соглашения Израиля с Ливаном: о чем договорились страны. Стал известен текст соглашения между Израилем и Ливаном, заключенного при посредничестве США и описывающего «постоянное и справедливое решение морского спора».

Кроме этого, новый опрос показал, как израильтяне относятся к соглашению с Ливаном. Новые опросы показывают вялую поддержку ливанского газового соглашения, которое должно быть представлено кабинету министров сегодня в среду.

Курсор сообщал, что Европейский Союз отреагировал на соглашение между Ливаном и Израилем. Европейский союз заявил, что «готов продолжать развивать партнерские отношения с Израилем и Ливаном и поддерживать усилия по региональному сотрудничеству на общее благо».

Сообщалось, что президент США Джо Байден поздравил президента Ливана с завершением переговоров с Израилем. Ливанские журналисты утверждают, что состоялась беседа между президентом США Джо Байденом и президентом Ливана Мишелем Ауном.

Кроме этого, стало известно о реакции Беннета на просьбу Шакед наложить вето на сделку с Ливаном.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу вновь раскритиковал Лапида из-за сделки с Ливаном.

Напомним, что в США сделали заявление о морской сделке между Израилем и Ливаном.