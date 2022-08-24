Кахана назвал политика, кто сможет сформировать правительство после выборов

Матан Кахана, заявил, если Биньямин Нетаниягу не получит 61 место, то вся политическая игра изменится.

В интервью Radio 103FM депутат Кнессета Матан Кахана объяснил, почему он решил присоединиться к блоку «Ха-Махане ха-Мамлахти», сообщает 7Israel National News.

«Я не чувствую, что я ушел влево, потому что я не был правым, я был правым и всегда им буду. В конце концов, мы центристская партия, и есть правое крыло и левое крыло. Ни о каких прорывах в мирных переговорах сейчас речи не идет, чего бы я точно не хотел, и, к сожалению, сейчас нет шансов аннексировать Иудею и Самарию, даже если бы было «правое» правительство осталось», — сказал он.

Он добавил: «Мы понимаем, что есть два варианта: либо Нетаниягу получит 61 место, и тогда, на мой взгляд, правительство будет плохим, либо мы добьемся успеха, а Нетаниягу не получит 61 место. Тогда все политическое игровое поле изменится, и тогда Ганц будет единственным, кто сможет собрать широкое и стабильное правительство, основанное на центральной власти в политике Израиля Харедим также присоединятся к такому правительству, надеюсь, я быть важной фигурой в израильской политике», — отметил депутат.

По словам депутата, единственный, кто может сформировать правительство и получить широкий спектр договоренностей после выборов, — Бени Ганц.

«Теперь, когда Ганц имеет опыт сотрудничества с Биби и извлек из этого урок, он не собирается формировать правительство в сотрудничестве с Нетаниягу. Если Нетаниягу не получит 61 год, здесь все изменится, даже внутри Ликуда, есть говорит о продвижении быстрых праймериз для определения нового лидера», — заявил он.

Кахана отметил, что даже харедим раздумывают о том, что делать, если Нетаниягу не получит 61 место. Он добавил, что все политическое поле может измениться и именно Ганц станет тем политиком, кто может сформировать широкое и стабильное правительство.

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