Кнессет разрешил банкам увеличить рамки овердрафта до 10 тысяч шекелей

В новом законе о хозяйственном регулировании будет заложена полная отмена рамок на кредитных карточках банков.

Экономическая комиссия Кнессета во вторник, 31 января, утвердила расширение рамок “овердрафта” с 7500 до 10 тысяч шекелей для клиентов больших банков.

Об этом сообщает Israel Info.

Так, финучреждения смогут предоставлять кредиты в размере 75% по отношению к введенным в 2015 году рамкам “овердрафта” — вместо 55%, существующих до сегодняшнего дня.

«Речь идет о двух банках — Апоалим и Леуми, которых заставили продать свои кредитные компании. Рамки разрешенного “минуса” были сокращены по рекомендациям комиссии Штрома, целью которых было создание конкуренции в сфере кредитования между банками и кредитными компаниями», — уточняет издание.

Отмечается, что теперь, когда почти все кредитные компании отделены от банков, большим банкам позволили увеличить кредитный лимит.

В 2015 году его сократили на 50% — до 5000 шекелей. Потом, когда грянула пандемия и многие потеряли зарплату, перейдя на пособие, Банк Израиля разрешил увеличить лимит кредита банков до 7500 шекелей. С 2023 года планировали поднять его до 8500 шекелей, но сегодня увеличили до 10 тысяч.

Представитель Минфина сказал на заседании Экономической комиссии, что в новом законе о хозяйственном регулировании будет заложена полная отмена рамок на кредитных карточках банков.

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