Кохави приказал ЦАХАЛу расширить операции вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии

Террорист, который прошлой ночью убил троих в Тель-Авиве, был из лагеря беженцев Дженин на севере Иудеи и Самарии и проник в Израиль нелегально, хотя остается неясным, как именно он проник.

Военный командующий Авив Кохави поручил Армии обороны Израиля активизировать операции вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, кроме прочих процедур, после смертоносного теракта прошлой ночью в Тель-Авиве.

По словам военных, сегодня утром Кохави провел ситуационную оценку с высшим руководством ЦАХАЛа и другими представителями службы безопасности.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что Кохави проинструктировал следующее: расширять и усиливать наступательные операции в Иудее и Самарии; сосредоточить внимание на деятельности в северных городах Иудеи и Самарии, откуда недавно прибыли террористы; продолжить поддержку израильской полиции; усилить оборонительные действия в районе шовной зоны; рассмотреть вопрос о призыве резервных войск в случае необходимости.

Ранее редакция нашего сайта писала, что Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве.

Также Курсор сообщал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.

Еще напомним, что международное сообщество осудило теракт в Тель-Авиве.

Кроме того мы передавали, что в Тель-Авиве на место вчерашнего теракта пришли десятки израильтян, чтобы помолиться и спеть израильский гимн а-Тиква.