Комиссар полиции повысил уровень боевой готовности до максимального: что нужно знать израильтянам

После оценки ситуации, комиссар полиции Яаков Шабтай распорядился повысить боевую готовность до максимального уровня.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

Теперь все офицеры полиции дежурят посменно по 12 часов. Полиция Израиля обратилась к общественности с просьбой сообщать о любых подозрительных лицах или объектах на горячую линию полиции 100 в режиме реального времени.

Также все, у кого есть лицензия на ношение оружия, должен носить оружие с собой.

Несколько ранее назвали имена погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме ‒ Эли и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они стали супружеской парой два года назад и во время теракта пытались помочь раненым, во время чего их расстрелял террорист. Фото погибших смотрите здесь.

Известно, что в пятницу, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в ходе которого террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Он устроил засаду на молящихся возле синагоги в северной части Восточного Иерусалима и, когда те выходили из синагоги, открыл огонь.

Потом он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина. Террориста ликвидировали, когда он покинул свое транспортное средство и начал стрелять по полиции (видео с ликвидацией преступника смотрите здесь).

Выяснилось, что теракт совершил 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри, в нашем материале также опубликованы его фото.

Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время трагедии.

Ранее в СБ указали на важную деталь теракта и заявили, что террорист заранее готовился к нападению.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с Байденом о теракте в Иерусалиме.

Помимо этого минздрав предложил израильтянам психологическую помощь после теракта в Иерусалиме.