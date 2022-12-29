Лапид: Это еще не конец, мы еще вернемся

Сегодня в Израиле сменится премьер-министр и правительство снова возглавит Биньямин Нетаниягу.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид, которого сегодня сменит на посту Биньямин Нетаниягу, написал прощальный пост в Facebook.

«Граждане Израиля, спасибо за последние полтора года», — написал он, имея в виду свой год в качестве заместителя премьер-министра при Нафтали Беннета и шесть месяцев на посту премьер-министра.

«Это не конец, это начало борьбы за нашу любимую страну. Мы боремся за будущее наших детей, и мы не остановимся, пока не свергнем правительство разрушения и не вернемся», — добавил он.



Ранее Курсор писал, что Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.

Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.