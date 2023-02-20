Лапид осудил протестующих из-за блокировки дома депутата Ликуда

Лидер оппозиции Яир Лапид осуждает протестующих за то, что они заблокировали дом депутата от «Ликуда», которая была одним из самых ярых сторонников плана правительственной реформы судебной системы.

«Я решительно осуждаю осаду депутата Тали Готлив, дочь которой имеет особые потребности, и тот факт, что [митингующие] не пропустили ее, чтобы отвезти девочку в школу», — написал в Твиттере Лапид, чья дочь страдает аутизмом.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Это не наш путь. Это не способ протеста. Я посылаю Тали силы и обнимаю ее дочь», — сказал Лапид.

Активисты против судебной реформы также заблокировали дом министра образования Йоава Киша. Восемь человек были задержаны полицией возле двух домов.

Акция предшествовала запланированным сегодня массовым протестам, поскольку правительство готовится протолкнуть часть спорного пакета, преодолев первое серьезное препятствие в Кнессете.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу призвал полицию снять блокаду с домов депутатов. Протестующие заблокировали некоторых депутатов в их домах, чтобы они не попали на голосование в Кнессет.

Курсор писал, что в Иерусалиме пройдут массовые протесты из-за судебной реформы. Организаторы протеста объявили понедельник, 20 февраля, «национальным днем ​​борьбы», призвав к большому митингу у Кнессета, маршам в различных городах и другим действиям против планов правительства по реформированию судебной системы.

Также активисты устроили массовый протест под Кнессетом: что произошло. В нем планируют принять участие десятки тысяч человек.

Как сообщал Курсор, накануне в Тель-Авиве прошла многотысячная демонстрация против судебной реформы. На одном из видео были показаны центральные улицы Тель-Авива, заполненные протестующими. В руках у многих из них — флаги Израиля. В другом ролике был показан мужчина в маске, изображающей премьер-министра Биньямина Нетаниягу, одетый в арестантскую форму и «закованный» в наручники.

Также Курсор информировал о том, что в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.