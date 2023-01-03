Лапид сделал жесткое заявление относительно Дери

По словам лидера оппозиции, «назначение преступников на ключевые посты — последнее, что принесет стабильность правительству».

Обстоятельства назначения Арье Дери министром внутренних дел на самом деле не являются «беспрецедентными обстоятельствами».

Об этом заявил лидер оппозиции Яир Лапид, сообщает inn.co.il.

По его словам, это «вполне нормальный политический ход по созданию коалиции, подобных которой уже было немало»

«И расстановка осужденных преступников на ключевые посты — это последнее, что принесет государственную стабильность», — заявил Лапид.

Он также добавил, что «аргументы Нетаниягу в суде — полный абсурд и полная ложь».

Как сообщал Курсор, Движение за качественное правительство в Израиле подало апелляцию в БАГАЦ против намерения нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу назначить министром председателя ШАС Арье Дери, несмотря на то, что в январе он был осужден за налоговые правонарушения и приговорен к условному тюремному заключению.

В январе Дери согласился на сделку о признании вины, в результате которой он был осужден и приговорен к условному тюремному заключению. Соглашение о признании вины включало пункт, в котором судьи написали, что Дери больше не будет заниматься общественными делами.

Он немедленно ушел в отставку из Кнессета, прежде чем суд мог решить, составляют ли его действия моральную распущенность, что лишило бы его возможности занимать пост министра в течение семи лет.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Дери готовят план, чтобы обойти БАГАЦ. Дери может стать заместителем премьер-министра.

Также Дери обвинил судебную систему в незаконном преследовании. Председатель ШАС утверждает, что не нарушал никаких соглашений о признании вины, и сделает «все, что позволяет закон», чтобы быть назначенным министром.

Как сообщал Курсор, в партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер. Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель.

Наша редакция сообщала, что Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

Ранее Курсор писал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».

Напомним, что БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра.