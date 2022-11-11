Лапид собирает лидеров оппозиционных партий

Яир Лапид собирает лидеров партий, не участвующих в формировании правительства Нетаниягу, для обсуждения будущих совместных действий.

Председатель «Еш Атид» Яир Лапид пригласил на встречу всех лидеров партий, которые не войдут вошедших в блок Нетаниягу.

Об этом сообщает Maariv.

Встреча запланирована на вторник, 15 ноября.

Бывший премьер-министр Лапид пригласил Ганца, Либермана, Михаэли и Аббаса.

В офисе премьер-министра Яира Лапида заявили: «Цель состоит в том, чтобы спланировать и вместе подумать, как управлять оппозицией».

Ранее Курсор писал, что Герцог предоставил Нетаниягу мандат на формирование правительства. С того момента, как президент Ицхак Герцог передаст Биньямину Нетаниягу мандат, у него будет 28 дней на формирование нового правительства.

Наша редакция писала, что Лапид призывает к объединению оппозиции перед лицом «безумия» формирующейся коалиции. Уходящий премьер-министр Яир Лапид призывает союзные стороны работать вместе, чтобы «защитить израильскую демократию».

Кроме этого, Биньямин Нетаниягу поговорил с Шольцем и Мелони. Лидер Ликуда заявил, что хочет расширить «круг мира между Израилем и арабскими странами».

Курсор сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил письмо назначенному премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах.

Наша редакция писала о коалиционных переговорах: религиозные партии потребовали особые портфели.

Также Курсор сообщал, что Данон передал Нетаниягу послание: Мы хотим, чтобы министры от Ликуда возглавили революцию.