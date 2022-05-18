Лектор университета имени Бен-Гуриона назвал Израиль оккупантом

В открытой антиизраильской пропаганде своим студентам замечен один из преподавателей университета Бен-Гуриона.

Преподаватель университета Бен-Гурион открыто пропагандирует против Государства Израиль. Он заявил израильским студентам, что Израиль это «оккупант» и «террорист».

Об этом сообщили в Телеграм-канале Израиль Медиа Архив.

Участившиеся теракты на территории Израиля традиционно связываются с агрессией со стороны арабских террористов, а отношение преподавательского состава к обучению студентов внутри страны не должно вызывать сомнений в приверженности правовым нормам.

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