Либерман сравнил правительство Нетаниягу с Талибаном — СМИ

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман резко раскритиковал шестое правительство Биньямина Нетаниягу, которое будет приведено к присяге через несколько дней.

Об этом сообщает INN.

«Правительство талибов в обмен на уголовный приговор», — сказал Либерман.

«Опубликованные коалиционные соглашения доказывают одно: Нетаниягу пытается заключить сделку о признании вины любой ценой и попутно продает Государство Израиль и движение «Ликуд», — добавил политик.

«Главное для него — договориться о сделке с обвинением с позиции силы. На самом деле то, что мы видим на практике, — это не переговоры, а кампания шантажа со стороны премьер-министра, который жертвует всеми нами и наше будущее, чтобы спасти себя», — отметил он.

Ранее Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу. Блок Нетаниягу состоит из его правой партии «Ликуд», ее давних ультраортодоксальных союзников ШАС и «Яадут а-Тора», а также ультраправых фракций «Религиозный сионизм», «Оцма Иегудит» и «Ноам».

Наша редакция сообщала, что появились детали коалиционных соглашений нового правительства. Новое правительство отменит многие подписные меры уходящего правительства.

Стало известно еще одно условие религиозных сионистов: что пообещал Ликуд. В Рамках коалиционных соглашений правительство выделит солидный бюджет на ремонт и модернизацию дорог в Йоше .

Лапид: Новое правительство не привержено демократии, разрушает основы общества. Уходящий премьер-министр говорит, что слабый Нетаньяху и его «опасные, экстремистские» партнеры нанесут ущерб армии, экономике, связям с США и диаспорой

Курсор также писал, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве. Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу позвонил президенту Ицхаку Герцогу в среду вечером и заявил: «Мне удалось сформировать правительство».

Наша редакция сообщала, что Лапид, Ганц и Элькин обрушились на новое правительство Нетаниягу. Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал новое правительство Биньямина Нетаниягу, назвав его самым экстремальным за всю историю Израиля.