Лидеры израильского бизнеса призывают к диалогу об изменении судебной системы

Более 50-ти бизнесменов подписали письмо, предупреждающее об обострении разногласий в стране и возможном ущербе для экономики.

Письмо, предупреждающее об обострении разногласий в стране и призывающее к диалогу и компромиссу, было направлено президенту Ицхаку Герцогу, премьер-министру Биньямину Нетаниягу, председателю Верховного суда Эстер Хают, спикеру кнессета Амиру Охане и лидеру оппозиции Яиру Лапиду.

Об этом сообщает Globes.

Среди подписавших: Эйтан Бар Зеев и Хай Галис, председатель и главный исполнительный директор ООО «Большие торговые центры»; Цви Швиммер, гендиректор Electra Consumer Products; Харел Визель, гендиректор Fox Group; Кафе Владелец кафе Ронен Нимни; Ави Эдри, гендиректор Cinema City; Совладелец и гендиректор Tzomet Sefarim Ави Шумер; гендиректор Renuar Серж Дери; председатель Aroma Israel Ярив Шефа; гендиректор Delta Israel Анат Богнер; гендиректор Pizza Hut Israel Уди Шамаи; Ифат Брача-Де Ларена, гендиректор Leia London; и инициатор письма Шахар Тургеман, председатель Brill Shoe Industries.

«Мы с большой тревогой следили за развитием событий на общественной арене и растущим разделением между различными слоями населения», — говорится в письме.

В письме подчеркивается, что это неполитическая инициатива, под которой подписались люди, проголосовавшие за все политические партии Израиля: «Мы — израильтяне, проголосовавшие за все партии в Израиле. Мы, представляющие один из столпов израильской экономики, конечно, уважаем решение электората, но в то же время мы уверены, что в в демократической стране люди должны слушать друг друга».

«Правовую систему можно исправить. Как и любой институт, она несовершенна. В значительной степени достижения Израиля являются результатом того факта, что это демократическая страна с балансом между ветвей власти и вера со стороны ее граждан и всего мира в то, что мы являемся страной с верховенством права. Зарождающаяся правовая революция в том виде, в каком она продвигается, ведет к расширению разделения среди людей и может нанести серьезный ущерб экономике», — написали бизнесмены.

Бизнесмены призывают к диалогу и говорят, что раз уж они ведут переговоры в порядке бизнеса, чтобы найти точки соприкосновения, они уверены, что общественные лидеры способны прийти к компромиссу.

«Мы любим Израиль и любим израильтян, и мы уверены, что можно найти дорогу, мост между различными взглядами. Последствия отсутствия диалога могут оказаться судьбоносными для нашего будущего в целом и для будущего израильской экономики, в частности», — говорится в письме.

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