Махмуд Аббас заявил, что он против поднятия оружия против Израиля

В редком интервью президент Палестины Махмуд Аббас объясняет недавние нападения на израильтян «притеснением» и называет членство Израиля в ООН «незаконным».

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что пока он выступает против вооруженного сопротивления против Израиля, но предупредил, что может изменить свое мнение в будущем.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я не поддерживаю вооруженное палестинское сопротивление, но это может измениться. Это может измениться — завтра, послезавтра или в другое время. Все меняется», — сказал Аббас саудовской новостной станции Al Arabiya.

Он также рационализировал недавнее насилие, когда его спросили о большом количестве нападений палестинцев на израильтян.

«Палестинский народ угнетают, угнетают и угнетают до такой степени, что он взрывается», — сказал он и добавил, что «палестинцев заставляют терять терпение».

Аббас давно выступает за ненасильственное сопротивление и переговоры с Израилем, а не за организованный терроризм или боевые действия. Эта позиция помогла Аббасу сохранить власть, позволив иностранным партнерам чувствовать себя более комфортно, финансируя ПА, и побудив некоторых израильских лидеров доверять ему достаточно, чтобы координировать свои действия по вопросам, вызывающим общую озабоченность, таким как безопасность.

Публичный отказ от террора со стороны Фронта освобождения Палестины Аббаса в 1988 году был важным первым шагом к тому, чтобы убедить Израиль признать ООП в качестве политического представителя палестинцев и, в конечном итоге, в качестве партнера по переговорам.

Предпочтение Аббаса тому, что он называет «народным сопротивлением», а не вооруженной борьбе, иногда приводило к разногласиям с членами его партии ФАТХ и с широкой палестинской общественностью, 56% которой поддерживают вооруженные нападения на израильтян, согласно опросу, проведенному в июне 2022 года.

Ранее в этом году Аббас осудил два теракта — в Тель-Авиве в апреле и в Эладе в мае. Хотя заявления Аббаса часто выступали против терроризма в целом, это были редкие случаи осуждения Аббасом отдельных нападений.

Аббас сказал в интервью: «Координация безопасности является частью соглашений [с Израилем]. Когда дело доходит до координации безопасности, наш подход заключается в борьбе с терроризмом, где бы он ни находился».

Он отметил, что ПА подписала соглашения о борьбе с насилием и терроризмом с 85 странами мира. Но вскоре после упоминания о соглашениях с Израилем Аббас перестраховался.

«Мы вместе с Израилем против терроризма и насилия. Но если Израиль продолжит свое поведение, я не буду связан соглашением о безопасности. Я отменю свое обязательство по этому поводу», — сказал он.

«Я буду работать с Нетаниягу, не отказываясь ни от одного из своих давних обязательств», — заявил Аббас.

Он утверждал, что новое правительство Нетаниягу, которое должно стать самым правым в истории Израиля, ничем не будет отличаться от предыдущих израильских правительств, в том числе того, которое находилось у власти в 1948 году, которое он обвинил в массовых убийствах палестинских мирных жителей.

Аббас утверждал, что членство Израиля в ООН на самом деле является «незаконным» из-за невыполнения Израилем двух резолюций. Он утверждал, что прием Израиля в ООН в качестве полноправного члена в 1949 году был обусловлен соблюдением резолюции 181 от 1947 года, которая разделила Подмандатную Палестину на еврейское и арабское государства, и резолюции 194 1948 года, которую часто интерпретируют как закрепляющую право палестинцев на возвращение. в места, откуда они были изгнаны во время войны за независимость.

Аббас давно ведет борьбу за статус полноправного члена ООН, чтобы укрепить дипломатические позиции палестинцев. В настоящее время «Государство Палестина» является «наблюдателем, не являющимся членом», и этот статус он разделяет только со Святым Престолом.

Ранее Курсор писал, что Махмуд Аббас заявил «Я протягиваю руку лидерам Израиля для заключения мира». Президент ПА Махмуд Аббас призывает к решению проблемы двух государств.

Кроме этого, лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

Напомним, что опрос показал, сколько израильтян поддерживает решение о создании двух государств.