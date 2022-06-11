Массовая драка в Хадере: новые подробности

По словам соседей, драка происходила между несколькими группами людей, одновременно в нескольких местах. Многие, поначалу не разобравшись, в чем дело, решили, что произошло террористическое нападение.

В пятницу, 10 июня, в поселке Гиват-Ольга, Западная Хадера, произошла массовая драка, во время которой сильно пострадали три человека. Бились сразу несколько групп людей в нескольких местах.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Драка произошла на улице Ха-Халуц. Местные жители вызвали правоохранителей и парамедиков МАДА. Полицейские разделили враждующие стороны, а парамедики отправили троих пострадавших с ножевыми ранениями в больницу «Гилель Яффе» в Хадере. Один из них находился в критическом состоянии, еще двое получили ранения средней степени тяжести.

Как рассказали местные жители порталу Walla, массовое столкновение – это кульминация целой серии инцидентов с насилием. Полиция продолжает расследование.

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