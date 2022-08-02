«Меня переполняют шок и боль»: Герцог выступил с новым заявлением перед нацией

Президент Герцог прокомментировал скандал вокруг тюрьмы Гильбоа: «Мы должны докопаться до сути дел, чтобы все виновные предстали перед судом со всей строгостью».

Сегодня утром президент Ицхак Герцог упомянул о скандале с изнасилованием в тюрьме Гильбоа в рамках церемонии, состоявшейся сегодня утром в резиденции президента.

«Я хотел бы сказать сегодня в начале своего выступления острые вещи, исходящие из моего сердца. Вещи, касающиеся сложных событий в тюрьме Гильбоа, о которых мы несколько дней назад», — сказал Герцог.

הנשיא הרצוג על פרשת הסרסור בסוהרות: כשאני שומע את עדויותיהן אני מתמלא בזעזוע וכאב וחש בחילה. כל אישה בישראל צריכה להיות מוגנת, כל מי שפועלת בשם המדינה חייבת להיות מוגנת. עלינו לרדת לעומק חקירת המקרים כך שכל האחראים יתנו את הדין במלוא החומרה@yaara_shapira pic.twitter.com/wtDwzE1AM5 — כאן חדשות (@kann_news) August 2, 2022

Он добавил: «Когда я слышу показания женщин-охранниц из тюрьмы в последние дни, я испытываю шок и боль, и меня тошнит. Я думаю, что это чувство испытывает широкая общественность в Израиле».

По его словам, «каждая женщина в Израиле должна быть защищена, каждый, кто действует от имени государства, должен быть защищен».

«Важно, чтобы мы помнили, что шрамы, от которых страдают женщины-солдаты, никогда не исчезают. Они запечатлены на их телах, в их душах. Они жертвы. Мы должны докопаться до сути инцидента, чтобы все виновные были привлечены к ответственности со всей строгостью. Это наше обязательство», — сказал он.

«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании.

Кроме того, министр обороны заявил, что до того момента, пока не будет проведено расследование обвинений в изнасиловании, солдаты срочной службы не будут допускаться к работе в тюрьмах.