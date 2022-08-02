«Меня переполняют шок и боль»: Герцог выступил с новым заявлением перед нацией

Сегодня утром президент Ицхак Герцог упомянул о скандале с изнасилованием в тюрьме Гильбоа в рамках церемонии, состоявшейся сегодня утром в резиденции президента.
«Я хотел бы сказать сегодня в начале своего выступления острые вещи, исходящие из моего сердца. Вещи, касающиеся сложных событий в тюрьме Гильбоа, о которых мы несколько дней назад», — сказал Герцог.
Он добавил: «Когда я слышу показания женщин-охранниц из тюрьмы в последние дни, я испытываю шок и боль, и меня тошнит. Я думаю, что это чувство испытывает широкая общественность в Израиле».
По его словам, «каждая женщина в Израиле должна быть защищена, каждый, кто действует от имени государства, должен быть защищен».
«Важно, чтобы мы помнили, что шрамы, от которых страдают женщины-солдаты, никогда не исчезают. Они запечатлены на их телах, в их душах. Они жертвы. Мы должны докопаться до сути инцидента, чтобы все виновные были привлечены к ответственности со всей строгостью. Это наше обязательство», — сказал он.
«Курсор» писал о новых подробностях скандала в тюрьме Гильбоа: еще одна девушка-надзиратель сообщила об изнасиловании.
Кроме того, министр обороны заявил, что до того момента, пока не будет проведено расследование обвинений в изнасиловании, солдаты срочной службы не будут допускаться к работе в тюрьмах.