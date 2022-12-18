МИД Франции публично осудило Израиль

МИД Франции осуждает решение Израиля депортировать террориста Салеха Хамури во Францию.

«Это решение противоречит закону израильских властей», — заявили в министерстве.

Напомним, что террорист Салах Хамури был депортирован во Францию ​​сегодня утром после решения министра внутренних дел Айелет Шакед лишить его вида на жительство в Израиле около двух недель назад.

Хамури много лет работал в палестинской террористической организации «Народный фронт» и в ее рамках неоднократно пытался нанести ущерб безопасности государства. За свою деятельность его несколько раз арестовывали. Среди его арестов и заключений можно упомянуть арест в 2005 году за членство в террористической группе, которая планировала убить покойного раввина Овадию Йосефа.

Подробности читайте здесь: депортирован террорист, планировавший убийство раввина Йосефа.

Напомним также: вокруг посла Израиля во Франции разгорелся скандал.

Началась спасательная операция по эвакуации израильтян из Перу.