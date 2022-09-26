Пандемия COVID-19 травмировала медицинских стажеров – израильское исследование

Уникальное исследование, проведенное в Тель-Авивском медицинском центре Сураски, рассмотрело влияние работы в сложных и уникальных условиях эпидемии коронавируса в больнице.

Исследование было сосредоточено в основном на интернированном населении. В рамках их исследования был установлен контакт со всеми первокурсниками, которые работали в больнице Сураски Ихилов в первый год пандемии с марта 2020 года по февраль 2021 года. Всего в исследовании приняли участие 145 стажеров.

Выводы были тревожными: 47% сообщили о значительно более сильных симптомах депрессии или беспокойства после работы в отделениях коронавируса, где многие пациенты были серьезно больны, а многие умерли, и у этих врачей также были склонны к развитию симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Статья была опубликована в журнале General Hospital Psychiatry под заголовком «Цена стажировки из-за COVID-19: врачи-первокурсники сообщают о существенных симптомах психического здоровья во время пандемии».

«В текущем исследовании мы приложили особые усилия, чтобы охватить каждого стажера, который работал во время пандемии COVID-19 [в] Сураски, и действительно смогли набрать большинство из них, около 75%», — заявили ученые.

Исследователи обнаружили, что у этих стажеров также развились выраженные симптомы выгорания, несмотря на то, что это был их первый год работы в системе здравоохранения; стажеры сообщали о чувстве «эмоционального истощения» и о чувстве отстраненности или деперсонализации. Около 11% стажеров сообщили, что пытались употреблять каннабис или алкоголь, чтобы пережить трудный период.

«Эти результаты вызывают тревогу. Они показывают тяжесть ущерба самой молодой популяции врачей — тем, у кого должна быть самая высокая мотивация заниматься врачебной практикой. Выводы требуют рассмотрения руководителями системы здравоохранения, чтобы защитить этих молодых врачей во время кризиса», — сказал доктор Рой Сар-Эл, психиатр из Сураски, который руководил исследованием.

«Эти суровые обстоятельства поставили эту четко определенную группу врачей в начале карьеры в восприимчивое состояние, потенциально предрасположенное к развитию проблем с психическим здоровьем, таких как эмоциональное выгорание, тревога и депрессия», — написали исследователи.

«Кроме того, во время стажировки эти будущие резиденты должны изучить и выбрать медицинскую область, в которой они будут специализироваться, соревнуясь за ограниченные должности врачей-резидентов. Хотя в некоторых исследованиях изучались психические последствия лечения пациентов с COVID-19 для начинающих врачей, насколько нам известно, ни одно из предыдущих исследований не было сосредоточено на конкретной группе стажеров», — добавили они.

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