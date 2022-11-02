Моше Гафни: «Мы счастливы, что выгнали это плохое правительство»

Депутат Кнессета Моше Гафни, председатель фракции «Дегель а-Тора» партии «Яадут а-Тора», выступил в штаб-квартире партии в Бней-Браке во вторник вечером.

Согласно экзитполам, обнародованным после закрытия избирательных участков, партии «Яадут а-Тора» удалось сохранить свои семь мест в Кнессете.

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Что про нас не говорили? Что у нас нет лидерства, что мы будем слабеть, что они будут голосовать за всякие другие партии, мы себя зарекомендовали — у нас есть лидер, мы увеличили количество своих голосов набрав более 20 тысяч голосов», — сказал Гафни.

«Мы счастливы сегодня, потому что отправили это плохое правительство домой. Авигдор Либерман сказал, что уважает волю избирателей? Он должен уважать их и вернуться домой, люди не хотят, чтобы он был публичной фигурой. потерпел неудачу во всех аспектах общественной деятельности. Иди домой», — добавил политик.

Ранее Курсор писал, что ЦИК обнародовал данные после подсчета 44,4% голосов. 1 ноября состоялись выборы в Кнессет, Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов избирателей.

Депутат от Ликуда рассказал, каким будет первое решение потенциального нового правительства. «Ликуд» позже выступил с заявлением, в котором говорится, что предложение Зохара является «только его личным мнением».

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, победу на выборах в Кнессет получил «Ликуд». Об этом свидетельствуют данные экзитполов, проведенных четырьмя телеканалми.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.