Мы предпочитаем забастовку невыгодному соглашению — Национальный союз родителей

Мером Шифф, председатель Национального родительского союза: «У меня сложилось впечатление, что Лапид определенно обеспокоен этим вопросом и приложит усилия, чтобы договориться с учителями».

В интервью радио 103FM Мером Шифф, председатель неправительственной организации «Национальный родительский союз», рассказывает о сложных переговорах между учителями и Министерством финансов, которые, если они не увенчаются успехом, могут помешать открытию нового учебного года в сентябре.

Ранее он заявлял , что тот факт, что школы не начнутся с 1 сентября, свидетельствует о «банкротстве системы образования».

«Если кто-то думает, что они будут угрожать нам забастовками только для того, чтобы получить еще несколько шекелей, не достигнув хорошего соглашения, то пусть знают, что мы заинтересованы в хорошем соглашении. Не угрожайте нам. Забастовка — это не то, что пугает. Мы предпочитаем забастовку невыгодному соглашению», — сказал Шифф.

Он сказал, что говорил с премьер-министром Яиром Лапидом на эту тему: «Премьер-министра определенно беспокоит этот вопрос. Для него важно, чтобы дети начали учебу с 1 сентября. Я не сомневаюсь, что он приложит все усилия, чтобы следить за тем, чтобы стороны достигли договоренностей и договоренностей. Для него чрезвычайно важно, чтобы дети находились в системе образования».

По словам Шиффа, «для нас, родителей, важно, чтобы у нас была хорошая система образования. Сегодняшняя система образования не очень хороша, и пришло время достичь соглашения, которое способствует улучшениям. Вот что важно. В этом соглашении учителям-ветеранам, а также начинающим учителям должна быть назначена адекватная зарплата. Кроме того, в соглашении о зарплате должны быть элементы, которые поощряют превосходство, вознаграждают превосходство, позволяют уволить неэффективного учителя и которые позволяют заключать личные контракты».

Ранее Курсор писал, что дети из малообеспеченных семей Израиля получат ваучеры на школьные принадлежности. Опрос, проведенный в сотрудничестве с Geocartography Knowledge Group, показал, что 25% израильских родителей не могут позволить себе купить основные школьные принадлежности.

Ранее Курсор писал, что переговоры зашли в тупик: учителя готовятся к забастовке перед 1 сентября. Прошедшая в среду встреча премьер-министра с министром образования не снизила угрозу забастовки, которая перед началом учебного года вызовет хаос в школах.

Наша редакция сообщала, что Шаша-Битон заявила, что Минфин виноват в споре с Союзом учителей. Министр образования Ифат Шаша-Битон обвинил Министерство финансов в нежелании прийти к соглашению с Союзом учителей по поводу повышения заработной платы учителей по всей стране.

Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Кроме этого, журналисты рассказали, каких учителей не хватает в Израиле.

Учебный год не начнется: за 10 дней до 1 сентября конфликт учителей и минфина обостряется.

Напомним, что Либерман призвал Лапида отказаться от вмешательства в переговоры с учителями.