На концерте Авраама Фрида вспыхнул скандал после того, как на сцену вышла Айелет Шакед

На концерте известного певца Авраама Фрида произошел скандал, который перерос в настоящий бунт. Все случилось из-за того, что на сцену внезапно вышла выступать министр внутренних дел Айелет Шакед.
Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.
«…зрители были возмущены этим фактом и требовали вернуть деньги», — сообщили администраторы канала.
Также в сети показали видео с места событий.
Ранее редакция Курсора сообщала, что посольство России объявило о сборе средств в Израиле для «ЛНР» и «ДНР».
Кроме того, мы писали, что в минздраве решают, какие именно карантинные ограничения будут отменены в Израиле.
Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.
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