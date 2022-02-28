На концерте Авраама Фрида вспыхнул скандал после того, как на сцену вышла Айелет Шакед

Министр внутренних дел Айелет Шакед решила выступить на концерте известного музыкального исполнителя Авраама Фрида. Однако людям это не понравилось, а потому они начали требовать деньги за билеты у организаторов.

На концерте известного певца Авраама Фрида произошел скандал, который перерос в настоящий бунт. Все случилось из-за того, что на сцену внезапно вышла выступать министр внутренних дел Айелет Шакед.

Об этом сообщили на телеграм-канале Голос Израиля.

«…зрители были возмущены этим фактом и требовали вернуть деньги», — сообщили администраторы канала.

Также в сети показали видео с места событий.

Ранее редакция Курсора сообщала, что посольство России объявило о сборе средств в Израиле для «ЛНР» и «ДНР».

Кроме того, мы писали, что в минздраве решают, какие именно карантинные ограничения будут отменены в Израиле.

Еще напомним, что мэрия Тель-Авива загорелась желтым и синим светом в знак солидарности с Украиной.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.