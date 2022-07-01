«На нас будет нападать Лапид»: Ганц предупредил свою партию

Ганц предупредил «сине-белых», что «это будет самая сложная кампания, которую мы когда-либо знали» и что на них «будет нападать Яир Лапид».

Лидер «сине-белых» Бенни Ганц провел встречу в Zoom с деятелями своей партии и рассказал о предстоящей избирательной кампании.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

«Это будет самая сложная кампания, которую мы когда-либо знали. На нас будет нападать Яир Лапид и все остальные, но, как однажды сказал мне один мудрый человек, придерживайтесь своего пути, и все вокруг вас наладится».

Напомним, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Ранее курсор информировал, что новый опрос показал, что Биньямин Нетаниягу может сформировать коалицию, но с одним условием.

Курсор писал, что партиям увеличили финансирование на избирательные кампании. Комитет по надзору заявляет, что необходимо дополнительно 20 миллионов шекелей, поскольку расходы на кампанию растут.

Наша редакция сообщала, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.