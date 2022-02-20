На шоссе 60 появился билборд с картой Израиля под флагом ПА

Рекламный щит с картой Израиля под флагом ПА зафиксировали по дороге из поселка Эли в Шило на шоссе 60.

По дороге из поселка Эли в Шило на шоссе 60 можно увидеть рекламный щит с картой всего Израиля под флагом ПА.

Об этом сообщили в телеграм-канале Израиль Медиа Архив.

«Постарайтесь не забыть что вы все еще в Израиле, несмотря на то, что там висит рекламный щит с картой всего Израиля под террористическим флагом режима ФАТХ», — написал автор публикации с прикрепленной к ней фотографией.

Ранее Курсор писал, что Палестинская автономия осудила отказ Израиля сотрудничать с комиссией ООН по расследованию предполагаемых преступлений во время столкновений в Газе в мае прошлого года.

В заявлении «министерства иностранных дел» ПА, говорится, что оно осуждает решение израильского правительства отказать представителям комиссии во въезде в Израиль и на палестинские территории.

Также Курсор сообщал, что представитель полиции Палестины недавно выступил с заявлением о том, что жители ПА имеют право подавать заявки на получение лицензии на огнестрельное оружие.

Кроме того, Курсор передавал, что ПА призывает палестинцев в Украине покинуть страну.

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