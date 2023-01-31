Налог на Netflix: минфин введет НДС на цифровые сервисы

Налог на добавочную стоимость коснется всех стириминговых сервисов: игр, фильмов, музыки.

В соответствии с рекомендацией OECD, правительство планирует ввести налог на добавочную стоимость в размере 18% на цифровые сервисы.

Об этом сообщает Телеграм-канал Голос Израиля

НДС придется платить за услуги Netflix, Spotify или Apple.

Налог коснется стриминговых сервисов: игр, фильмов, музыки. Таким образом правительство намерено не допустить дискриминации израильских компаний и поддержать их на законодательном уровне.

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