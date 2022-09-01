«Не проснулся ото сна»: в Цфате с младенцем произошел серьезный инцидент

Сегодня утром родители нашли ребенка без сознания в их доме в Цфате.

Медик, проводивший ему искусственное дыхание, сказал: «По словам членов его семьи, малыш не проснулся ото сна. Мы провели искусственное дыхание малышу до прибытия машины интенсивной терапии, которая эвакуировала его, параллельно продолжая сердечно-легочную реанимацию. Его доставили в больницу Зив, где его состояние на данном этапе определяется как критическое».

Ранее Курсор писал, что полиция задержала 50-летнего жителя Вади-Ары за то, что он систематически издевался над членами своей семьи. Он применял к ним физическое насилие, запрещал им тратить деньги и угрожал убийством.

Еще мы сообщали, что в Бар-Илане в Иерусалиме во время наблюдения за строительными работами скоростного трамвая арабский охранник жестоко избил израильтянина. Раненому оказывается медицинская помощь на месте.

Напомним, что в больничной кассе Клалит произошел вопиющий инцидент: доктор набросился на больного и с угрозами убийства и начал избивать его.