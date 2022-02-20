Недалеко от Мицпе-Рамона осел лягнул 5-летнего ребенка в голову

Сообщается, что у ребенка очень тяжелая травма головы. “Он был без сознания, и мы немедленно начали проводить ему расширенную реанимацию”, — заявили медики.

Пятилетний ребенок был доставлен в больницу “Сорока” после того, как его лягнул осел. Инцидент произошел на Шоссе 40 недалеко от Мицпе-Рамона.

Бригады МАДА оказали ему помощь и провели реанимационные мероприятия. Сообщается, что у него очень тяжелая травма головы. “Он был без сознания, и мы немедленно начали проводить ему расширенную реанимацию. Мы перевезли его на вертолет МАДА в критическом состоянии”, — сообщили медики.

Обновление: мальчик скончался.

Как ранее писал Курсор, 46-летний мужчина из Австрии, который приехал в Израиль по работе, попробовал тхину и чуть не умер. Он занимался создание создания ледовой площадки для игры в хоккей на будущих играх «Маккабиады» в Иерусалиме.

Также Курсор сообщал, что в Ашкелоне арестовали 19-летнего жителя, который подозревается в изнасиловании подростков. Так, первые сообщения об изнасиловании поступили в полицию еще две недели назад. При чем заявили родители девочки 16 лет, а также мальчика, который младше 14 лет.

Еще Курсор передавал, что МАХАШ начал расследование в отношении солдат ЦАХАЛа, которые арестовали террориста Забейди.

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