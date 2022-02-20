Приехавший из Австрии мужчина чуть не умер, попробовав ложку тхины

Австриец рассказал, что много ездит по миру по работе и всегда возит с собой шприц для подавления иммунной реакции на кунжут. Но в данном случае, он не понял, что произошло, даже когда ему стало плохо.

46-летний мужчина из Австрии, который приехал в Израиль по работе, попробовал тхину и чуть не умер. Он занимался создание создания ледовой площадки для игры в хоккей на будущих играх «Маккабиады» в Иерусалиме.

Перед деловой встречей он с коллегой завтракал в спортивном зале «Паис Арена» и попробовал незнакомый ему салат «тхина». Он почувствовал себя плохо почти сразу, а потому пошел в уборную. Уже там он потерял сознание.

Привести в чувство австрийца получилось только при помощи дефибриллятора, который оказался в спортивном зале. У мужчины остановилось сердце и, чтобы его запустить, понадобилось три разряда.

Он был доставлен в больницу «Шаарей Цедек». Медики предположили, что у него произошел инфаркт. Но после зондирования сердца, врачи выяснили, что это не так.

Как оказалось, мужчина страдал аллергией на кунжутные зерна, а потому никогда не употреблял их в пищу. Он не знал, что тхина готовится как раз из таких зерен.

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