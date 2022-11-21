Нетаниягу на пленуме Кнессета заявил, что будет защищать демократию и государство Израиль

Лидер Ликуда хочет достичь как можно более широких договоренностей.

Биньямин Нетаниягу на пленуме Кнессета прокомментировал коалиционные переговоры.

Об этом сообщает Maariv.

«Демократия строится на слиянии позиций и дебатов. Когда соглашение не достигнуто, решения принимаются по воле большинства, и именно в этом отличие демократии от других методов. Это базовая инфраструктура, если вы отклонитесь от нее, вы нанесете серьезный ущерб демократии», ‒ заявил глава Ликуда.

По словам Нетаниягу, он попытается достичь как можно более широких договоренностей. Также он пообещал защищать израильскую демократию и Государство Израиль.

Отметим, что будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу и депутат Кнессета Бецалель Смотрич могли достичь компромисса в рамках коалиционных переговоров. Журналисты пишут, что требования ультраправого политика касаемо портфелей в сфере обороны и по делам религии могут прекратиться, вместо чего ему в новом правительстве предоставят должность министра финансов.

Председателю ШАС и члену Кнессета Арье Дари, требовавшему финансовый портфель, дадут портфели министерства внутренних дел, министерства по делам религии и министерства Негева и Галилеи, а члену партии ШАС ‒ пост в канцелярии премьер-министра.

Партия Оцма Иегудит получит министерство сельского хозяйства. Считается, что депутат Кнессета Ицхак Вассерлауф ‒ наиболее вероятный кандидат на пост министра сельского хозяйства.

«Курсор» сообщал, что министр обороны Бени Ганц раскритиковал планы партии «Ликуд» касаемо следующего правительства. В частности, он вспомнил о затруднении процедуры отмены законов судьями БАГАЦа и принятии законов простым большинством в 61 голос.

По мнению Ганца, это является атакой на демократию и «коррумпированной революцией», проворачиваемой не в пользу народовластия. Больше об этом читайте здесь.