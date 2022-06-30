Нетаниягу поругался со спикером Кнессета и призвал выгнать арабского депутата

Во время речи Нетаниягу в Кнессете начались распри. Глава оппозиции призвал Леви выгнать одного из кричащих депутатов и услышал в ответ резкое замечание.

Во время выступления Биньямина Нетаниягу его перебивал член парламента от Объединенного списка Ахмад Тиби, и между Нетаниягу и спикером Кнессета завязалась ссора.

Спикер Кнессета Мики Леви (Еш Атид) попросил Тиби сесть.

«Господин спикер, я вас уважаю. И вы должны уважать этот Дом. Мы не можем так проводить сессию Кнессета», — сказал Нетаниягу, имея в виду, что Леви не может успокоить кричащих оппонентов.

Далее Нетаниягу похлопал ладонью по подиуму и сердито сказал: «Выкиньте его [Тиби] из пленума».

Леви пытался заставить замолчать нарастающий хор криков, а затем сказал Нетаниягу: «Член Кнессета Нетаниягу, я хочу сказать вам кое-что личное. Я не принимаю инструкций от вас, спасибо».

Напомним, что Израиль отправится на выборы 1 ноября после того, как попытка оппозиции назначить выборы на 25 октября потерпела неудачу.

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