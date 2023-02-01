Нетаниягу ждет «встречные предложения» по судебной реформе правительства

В обширном интервью CNN премьер-министр призывает критиков представить идеи, но снова утверждает, что радикальные изменения, ограничивающие полномочия Высокого суда, сделают израильскую демократию «сильнее».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что готов «выслушать встречные предложения» в отношении спорного плана, инициированного министром юстиции его правительства, по радикальному пересмотру независимой судебной системы Израиля, но все же защищает предложенную правовую реформу, чтобы противостоять тому, что он назвал «крайней судебной активностью».

Об этом Нетаниягу сказал в интервью корреспонденту CNN Джейку Тапперу.

Премьер-министр сказал, что Израилю нужна «сильная независимая судебная система, но независимая судебная система не означает необузданную судебную систему».

«Демократия нуждается в балансе между тремя ветвями власти. В Израиле этот баланс был нарушен», — утверждал Нетаниягу, который еще раз настаивал на том, что предлагаемые изменения сделают израильскую демократию сильнее».

Предложения коалиции Нетаниягу, представленные министром юстиции Яривом Левиным, серьезно ограничивают возможности Высокого суда по отмене законов и правительственных решений, а «отменяющая оговорка» позволяет Кнессету повторно принимать отмененные законы с минимальным большинством голосов. 61; предоставить правительству полный контроль над подбором судей; запретить суду использовать критерий «разумности» для оценки законодательства и решений правительства; и разрешить министрам назначать своих собственных юрисконсультов вместо того, чтобы получать консультации от советников, работающих под эгидой Минюстиции.

Эти предложения подверглись резкой критике в Израиле, причем ведущие финансовые и юридические эксперты предупреждают, что планы пересмотра судебной системы нанесут ущерб демократии и израильской экономике. Вспыхнули массовые протесты, и различные официальные лица, профессионалы, видные экономисты, представители бизнеса, ученые, израильский технологический сектор и другие составили публичные петиции.

В своем интервью Нетаниягу утверждал, что в предложениях Левина есть положения о «безопасности», но критики «не хотят слышать» об этом. Некоторые опасения критиков вызваны непониманием, недостатком информации», но некоторая критика является просто «лозунгом… откровенно говоря, политическими оппонентами, проигравшими выборы».

Нетаниягу отрицал, что предлагаемая судебная перестановка была вызвана желанием ослабить судебную власть, чтобы спасти себя от тюрьмы, возможно, на фоне продолжающихся судебных процессов по делу о коррупции, которые, по его словам, «распутывались».

«Израиль сейчас находится в роли аутсайдера, в Израиле самый крайний судебный активизм, который сошел с рельсов, и мы пытаемся вернуть его туда, где находятся почти все демократии, как в выборе судей, так и в балансе между различными ветви власти», — сказал Нетаниягу.

«Исправление или восстановление израильской демократии сделает демократию сильнее, судебная власть останется независимой, верховенство закона останется независимым. Права собственности, которые я считаю неприкосновенными, [независимое] исполнение контрактов, [все] будет там», — продолжил он.

«Я контролирую правительство и несу ответственность за его политику, и эта политика разумна и ответственна, и она остается таковой», — сказал Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что главы Банка Израиля предупредил Нетаниягу о последствиях судебной реформы для экономики. Амир Ярон заявил, что предупредит Биньямина Нетаниягу, что судебная реформа нанесет ущерб экономике страны.

Курсор писал, что Гидеон Саар кардинально изменил мнение о судебной реформе. «Это судьбоносное решение, навязанное нам опасным и безудержным правительством», — определил свое отношение Саар.

Наша редакция писала, что коалиция озвучила, на какие компромиссы готова пойти по судебной реформе. Коалиция заявила, что открыта только для незначительных «косметических» компромиссов по судебной реформе.

Также СМИ рассказали, сможет ли Герцог остановить судебную реформу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Напомним, что новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе в израильской системе правосудия.