Новое правительство нанесет ущерб глобальному положению Израиля — бывшие послы и дипломаты

Бывшие сотрудники МИД подписали письмо, в котором говорится, что страна может столкнуться с «широкомасштабными политическими и экономическими последствиями» из-за действий новой коалиции.

Более 100 бывших израильских дипломатов и послов подписали письмо новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, в котором предупреждают об ущербе для мирового авторитета Израиля, если новое правительство будет проводить крайне правую политику.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В письме, опубликованном на иврите и английском, подписавшие выразили «глубокую обеспокоенность по поводу серьезного ущерба международным отношениям Израиля, его международному положению и его основным интересам за рубежом, вытекающим из того, что, по-видимому, будет политикой нового правительства».

В послании выражается обеспокоенность по поводу возможных изменений политики в Иудее и Самарии, а также продвижения «крайних и дискриминационных законов», которые позволят поставщикам услуг отказывать клиентам в обслуживании по религиозным мотивам, как договорились партии, которые составят новое правительство.

Не приводя никаких конкретных предложений, в письме также содержится предупреждение о том, что свобода слова и демократические ценности могут быть подорваны, и добавляется, что решения об ограничении независимости судебной системы или отклонении международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, могут повредить имиджу Израиля как либеральной и демократической страны.

Бывшие сотрудники министерства иностранных дел заявили, что они обеспокоены негативной реакцией, которая может нанести ущерб союзу Израиля с США и свести на нет прогресс Авраамовых соглашений с ОАЭ, Бахрейном и Марокко.

Они также предупредили, что Израиль может столкнуться с санкциями и преследованием в международных судах.

«Серьезный ущерб также будет нанесен запутанной сети отношений между Израилем и еврейскими общинами во всем мире и международному имиджу Израиля», — заявили подписавшие.

Они предупредили, что последствия будут включать «широкомасштабные политические и экономические последствия» для Израиля. В документе утверждается, что резолюция ООН о том, чтобы МУС рассмотрел вопрос об израильско-палестинском конфликте, «будет сильно зависеть» от политики и действий нового правительства.

«Это также будет иметь широкомасштабные последствия для иностранных инвестиций и коммерческой деятельности в Израиле и усилит попытки подорвать легитимность Израиля», — говорится в сообщении.

Письмо было опубликовано за день до запланированного приведения к присяге нового правительства, которое станет самым правым и религиозным в истории Израиля.

Ранее Курсор писал, что, согласно отчету, еврейские лидеры США бьют тревогу из-за нового правительства Израиля. Несколько еврейских лидеров США предупредили во время встречи с израильскими официальными лицами, что некоторые действия нового правительства Нетаниягу могут серьезно помешать поддержке Израиля.

Курсор сообщал, что ортодоксальная еврейская торговая палата осудила 330 раввинов за бойкот израильских министров. В организации заявляют, что люди, идентифицирующие себя как еврейские лидеры, вызывают ненависть и антиизраильские настроения.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.