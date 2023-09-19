«Новый грабеж государственной казны»: Либерман выступил с резкой критикой в адрес правительства

Политик призывает отделить религию от государства, «иначе у нас не останется государства».

Председатель партии НДИ, депутат Кнессета Авигдор Либерман, прокомментировал очередной перевод миллионов шекелей в пользу религиозных учреждений.

Политик написал, что финансовая комиссия Кнессета во главе с Гафни перевела 150 миллионов шекелей «на нужды ультраортодоксальных дельцов от религии».

Либерман отметил, что это «новый грабеж государственной казны при свете дня».

Он продолжил: «Еще совсем недавно комиссия перечислила сотни миллионов шекелей на ешивы и ешиботников за счет пособий выжившим в Катастрофе и людям с ограниченными возможностями, а сегодня они забирают себе бюджет, предназначенный для борьбы с несчастными случаями на производстве».

Либерман заключил, что «мы обязаны отделить религию от государства, иначе у нас не останется государства».

Курсор писал, что ранее сегодня Либерман выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу.

Кроме того, мы сообщали, что министр по делам религии Малкиэли жестко высказался по поводу службы харедим в армии.

Напомним также, что в Иерусалиме недавно прошел протест из-за задержания ультраортодокса, уклонившегося от службы в армии.