Новый министр здравоохранения неделю не появлялся на работе — отчет

Согласно сообщениям СМИ, новый министр здравоохранения Йоав Бен-Цур не вышел на работу, несмотря на то, что проработал там неделю.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Арье Дери, председатель партии ШАС, был уволен с постов министра здравоохранения и министра внутренних дел 22 января по приказу БАГАЦ, а через два дня на его место исполняющим обязанности министра был назначен однопартийный депутат Йоав Бен-Цур.

Высокий суд постановил, что предоставление Дери поста в правительстве было «чрезвычайно необоснованным» как из-за его прошлых уголовных судимостей, так и из-за его мнимого обещания в прошлом году уйти из политической жизни в рамках сделки о признании вины.

СМИ сообщили, что через неделю после назначения Бен-Цура он не отчитывался перед офисами министерства и не был проинформирован чиновниками министерства. Кроме этого, некоторые в министерстве выражали обеспокоенность по поводу отсутствия министра, особенно в то время, когда документы для государственного бюджета и изменения в медицинских стажировках находятся в разработке.

Исполняющие обязанности министров могут исполнять обязанности только в течение трех месяцев, поэтому назначение Бен-Цура как таковое было широко истолковано как указание на то, что Дери надеется вскоре вернуться.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, Дери и другие главы коалиции пообещали, что председатель ШАС вернется в качестве министра.

Ранее Курсор писал, что стало известно, кто заменит Дери в МВД и Минздраве. Депутаты ШАС Майкл Малькиэли и Йоав Бен-Цур были назначены в качестве временных замен лидера ШАС Арье Дери после того, как Верховный суд вынес свое постановление касательно Дери.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.