Новый сайт прогнозирует вероятное скопление людей перед полетом в аэропорту Бен-Гурион

Глава инженерного отдела Google Israel создал алгоритм, который может помочь рассчитать, сколько времени до вылета вам нужно, чтобы добраться до аэропорта.

Из-за невероятно длинных очередей в аэропорту Бен-Гурион, через которые проходят 70 000-80 000 пассажиров в день, многие путешественники задаются вопросом, за какое время до вылета им следует прибыть в аэропорт. 36-летний Цахи Зильберштейн, глава инженерного отдела Google в Израиле, может дать ответ на этот вопрос.

Зильберштейн, который ездит за границу два раза в месяц, потому что он управляет десятками сотрудников по всей Европе, создал сайт, который прогнозирует, насколько переполненным будет аэропорт, чтобы пассажир мог сэкономить свое время в аэропорту Бен-Гурион. Теперь он открыл сайт/приложение для публики.

Сайт, который только на иврите, прогнозирует, насколько загружен зал прибытия, регистрация и проверки безопасности в Терминале 1 и Терминале 3, которые, вероятно, будут ниже пяти оценок: пустой, легкий, средний, тяжелый и пик.

Зильберштейн говорит: «Алгоритм исследует уровень загруженности взлетов в соответствии с математической моделью, которую я построил, и сообщает вам о степени скопления людей в любой момент времени в залах регистрации и безопасности».

Он добавляет, что пассажиры могут предоставлять на сайте отчеты в режиме реального времени о том, перегружен ли аэропорт больше или меньше, чем прогнозировалось, и, таким образом, влиять на представленный индекс и делать результаты алгоритма более точными.

Сайт/приложение предоставляет прогнозы на следующие 72 часа.

«Данные основаны на информации Управления аэропортов Израиля. Информация о рейсах общедоступна», — сказал разработчик.

Зильберштейн подчеркивает, что сайт не собирает данные о пользователях и даже отчеты можно делать анонимно. Он добавляет, что целью сайта/приложения является чисто общественное благо, а не зарабатывание денег, и Зильберштейн надеется, что проблемы переполненности и нехватки персонала в аэропорту скоро будут решены, что сделает его приложение/сайт излишним.

Ранее Курсор писал, что эксперты заявили, что израильтяне могут не надеяться на спад цен на рейсы в Азию. Несмотря на открытие воздушного пространства Саудовской Аравии, рост цен на топливо и отсутствие конкуренции на рейсах в восточном направлении из Израиля означают, что авиабилеты не станут дешевле.

Кроме этого, в Израиле запускают международные рейсы из аэропорта Рамон. В аэропорту Рамон нет длинных очередей, пассажирам нужно прибыть всего за два часа до вылета, и будет бесплатная долгосрочная парковка.

Курсор сообщал, что в Бен-Гурионе закроют Терминал 1: озвучены сроки. В последнее время в аэропорту наблюдается хаос, огромные очереди, проблемы с прохождением контроля безопасности и выдачей багажа.

Также пассажирам с севера будет предоставлена ​​услуга ранней регистрации в аэропорту Хайфы за день до их рейса. Услуга будет доступна на следующей неделе. Это должно помочь разгрузить аэропорт Бен-Гурион.

Наша редакция сообщала, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.