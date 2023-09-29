Они договорились пока не принимать окончательное решения о двух государствах.

Известный журналист Барак Равид поделился известными ему деталями переговоров в Нью-Йорке Байдена и Нетаниягу. По его словам, они договорились не убирать с повестки дня решение о двух государствах.

Об этом пишут "Новости Израиля".

В частности, оба пришли к согласию в вопросе нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. Речь идет о том, что палестинский компонент в соглашении с Саудовской Аравией должен быть основан на принципе сохранения возможности достижения мирного соглашения между Израилем и палестинцами в будущем.

Дело в том, что Саудовская Аравия ясно дала понять США, что решение палестинского вопроса является главным условием в переговорах с Израилем, а Байден, по словам Равида, хочет завершить нормализацию до выборов. Однако Байден не стал премьер-министру выдвигать список требований об уступках палестинцам в рамках соглашения с Саудовской Аравией, но отметил, что ожидает шагов, которые позволят продвинуться в этом вопросе.

Ранее "Курсор" писал о том, что Байден поставил Нетаниягу ультиматум во время встречи в Нью-Йорке. Журналист NYT Томас Фридман утверждает, что хотя глава Белого дома и выглядел дружелюбно, он «в частном порядке сунул Биби в карман домашнее задание».

Также мы сообщали, что не так давно в американском Нью-Йорке прошла встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Джо Байдена. В ходе переговоров стороны обсудили ряд важных тем. В том числе — вопрос о создании экономического коридора между Азией, Ближним Востоком и Европой.