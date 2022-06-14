СМИ: Минздрав готов рекомендовать бустеры для детей в возрасте от 5 до 11 лет

В Минздраве заявили, что в Израиле наблюдается новая вспышка коронавируса, которая, вероятно, связана с подвариантом BA.5 Omicron.

Согласно сообщениям некоторых СМИ, Министерство здравоохранения информирует поставщиков медицинских услуг о готовности к развертыванию кампании вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Таким образом ведомство готово развернуть бустерную кампанию для детей этой возрастной группы.

Только около 18% детей в этой возрастной группе получили две дозы вакцины от коронавируса, по сравнению с 55% детей в возрасте 12-15 лет, среди которых только около 15% получили третью дозу.

Эта новость появилась на следующий день после того, как министерство рекомендовало израильтянам носить маски в закрытых помещениях, поскольку количество случаев заражения корнавирусом продолжает расти.

Министерство сообщает, что вчера было подтверждено 7 330 новых случаев заболевания COVID — около 25% всех протестированных — это самый высокий однодневный показатель с начала апреля. Коэффициент воспроизводства R составляет 1,51, это также самый высокий показатель с января.

В ведомстве отметили, что новая вспышка заболеваемости коронавирусом, вероятно, связана с подвариантом BA.5 Omicron. Вариант BA.5 был впервые обнаружен в Южной Африке в феврале этого года, хотя вполне вероятно, что на самом деле он возник не там.

Согласно сообщению Reuters в прошлую среду, вариант BA.5 был классифицирован ВОЗ, а также Европейским центром профилактики и контроля заболеваний как вариант, вызывающий озабоченность.

Ранее Курсор писал, что Минздрав заявляет о новой волне эпидемии коронавируса в Израиле. За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 330 новых случая коронавируса.

Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.