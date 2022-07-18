Операция Волнорез: силы безопасности задержали 11 террористов

В ходе операции силами ЦАХАЛа были задержаны палестинские террористы, которые стреляли в военных из оружия, а также бросали бутылки с зажигательной смесью и камни.

Армия обороны Израиля, ШАБАК и пограничная полиция в воскресенье вечером арестовали 11 подозреваемых в ходе операции в Иудее и Самарии.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Между бунтовщиками и солдатами сил безопасности произошли столкновения. Палестинские террористы бросали камни и коктейли Молотова по военным.

Во время ареста подозреваемые стреляли из оружия. Среди сотрудников сил безопасности нет пострадавших. 11 человек арестованы и доставлены на допрос. Также было конфисковано оружие террористов.

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