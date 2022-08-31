Опрос показал, кого израильтяне считают виновными в споре между Минфином и учителями

Израильтяне высказывают свое мнение о продолжающемся кризисе учителей, поскольку соглашение еще не достигнуто.

Министр образования Ифат Шаша-Битон получила неудовлетворительную оценку за свою работу во время продолжающегося спора о зарплате между Министерством финансов и Союзом учителей, показал новый опрос, проведенный Израильским институтом демократии (IDI).

По шкале от 1 до 5 Шаша-Битон получила 2,72 балла за свое поведение в отношении спора.

Министерство финансов и Союз учителей ведут переговоры в течение нескольких недель, но еще не пришли к соглашению. Учителя угрожают объявить забастовку и отложить начало учебного года, если соглашение не будет достигнуто.

Опрос проводился профессором Тамар Херманн и доктором Ор Анаби в рамках ежемесячного рейтинга IDI « Голос Израиля» за август. Также было установлено, что по шкале от 1 до 10 средняя оценка, присваиваемая системе образования в целом, составляет 4,62. Интересно, что это число было выше среди арабских израильских участников (5,18), чем среди еврейских израильтян (4,51), несмотря на то, что арабская система образования получает меньше ресурсов, а ее учащиеся в среднем имеют более низкие образовательные достижения.

В ходе опроса был задан ряд дополнительных вопросов о системе образования, в том числе о том, поддерживают ли участники открытие частных школ, следует ли переходить систему образования с шестидневной на пятидневную неделю, улучшит ли повышение оплаты труда учителей качество преподавания, и почему участники думали, что сделка еще не достигнута.

Относительно открытия частных школ опрос не обнаружил явного уклона ни в ту, ни в другую сторону, хотя небольшое преимущество было у тех, кто выступает против этого шага. Среди израильских евреев против этого шага выступили 56% тех, кто идентифицировал себя как левоцентристский, по сравнению с немного меньшими 49% среди правых.

Большинство участников (55%) высказались за переход на пятидневную учебную неделю. Поддержка была намного сильнее среди израильских арабов (70%), чем среди евреев (52%). Кроме того, люди с доходом ниже среднего, некоторые из которых работают шесть дней в неделю, с меньшей вероятностью поддержали переезд, чем люди со средней или выше средней зарплатой.

Явное большинство из 70% считали, что улучшение условий труда учителей, в том числе повышение их зарплаты, приведет к тому, что в системе образования появятся более качественные учителя. Из них в это верили 88% людей, определяющих себя как левых, против 70% тех, кто принадлежал к центру, и 69% людей, правых.

На вопрос, почему до сих пор не достигнуто соглашение между Минфином и Союзом учителей, 32% обвинили Союз учителей в проблемах власти или политических соображениях, и точно такой же процент возложил вину на Минфин по тем же причинам. 22% участников считали, что отсутствие согласия связано с дистанцированностью позиций двух сторон.

Однако между людьми, голосовавшими на предыдущих выборах за партии коалиции, и людьми, голосовавшими за партии оппозиции, возник явный раскол. 42% избирателей коалиции обвинили Союз учителей против всего 25% оппозиционных избирателей, в то время как 40% оппозиционных избирателей обвинили Минфин и только 28% обвинили учителей.

Забастовка учителей закончилась: на что пошло правительство. Министерство финансов и министерство образования пошли на условия учителей касаемо зарплаты.

Как сообщал Курсор, глава профсоюза учителей Израиля Яффа Бен Давид заявила, что в переговорах с министерством финансов о трудовом соглашении для предотвращения забастовки был достигнут прогресс.

Ранее Курсор писал о том, почему переговоры минфина и учителей прервались.

Также мы рассказывали, что, по словам представителя Союза учителей, учебный год вряд ли сможет начаться вовремя.

Кроме этого, Либерман выступил против забастовок учителей и решил обратиться в суд.

Напомним, что израильские учителя зарабатывают больше, чем другие в ОЭСР.