Опрос показал, сколько избирателей блока правых партий хотят видеть Смотрича министром обороны

Например, среди избирателей ультраортодоксальных партий большинство выступает за вхождение Смотрича в министерство образования для борьбы за сохранение еврейской идентичности.

Новый опрос среди избирателей правого блока показывает, что подавляющее большинство тех, кто проголосовал за Религиозно-сионистскую партию, предпочитают видеть ее председателя, депутата Кнессета Бецалеля Смотрича, на посту министра обороны.

Среди избирателей ультраортодоксальных партий большинство выступает за вхождение Смотрича в министерство образования для борьбы за сохранение еврейской идентичности.

Опрос, проведенный институтом опросов iPanel среди репрезентативной выборки респондентов-религиозных сионистов, показал, что 37% респондентов считают, что Смотрич лучше оправдает ожидания избирателей, если получит портфель министра обороны. 23% выступают за то, чтобы он возглавил министерство юстиции, 17% — министерство образования, 13% поддержали его назначение министром финансов и 10% — министром внутренних дел.

Среди избирателей «Ликуда» 28% считают, что Смотрич оправдает ожидания избирателей в министерстве финансов, 25% — в министерстве юстиции и 21% — в министерстве обороны.

Среди избирателей «Еврейского дома» на последних выборах 29% считают, что Смотрич должен прлучить портфель минюста, а 25% — портфель минобороны.

Среди избирателей Религиозно-сионистской партии 48% считают, что место Смотрича в министерстве обороны, а 23% считают, что его место на самом деле в министерстве юстиции.

Избиратели иудаизма Торы явно предпочитают Бецалеля Смотрича в министерстве финансов (38%); второе предпочтение — министерство обороны (23%) или министерство финансов (23%). Аналогичная тенденция наблюдается у избирателей ШАС — 29% за минфин, 26% за минобороны и 23% за минюст.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир опубликовал заявление об отделении от Бецалеля Смотрича.