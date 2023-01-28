Опубликован рейтинг стран мира по развитию науки: на каком месте Израиль

Британская корпорация RS опубликовала рейтинг государств, которые преуспевают в мире по развитию науки. Всего в списке оказалась 41 страна.

Об этом пишет «НЭП».

Лидером рейтинга является США, на втором месте оказался Израиль, а тройку лидеров замыкает Южная Корея. А вот Китай оказался вовсе на 20 месте.

Эксперты говорят, что наша страна по числу патентов и научных публикаций уступает других, но преимущество Израилю дают два других параметра. Во-первых, число исследователей на душу населения. В 2019 году было 140 ученых на 10 тысяч жителей против 83 в США. А во вторых, Израиль является одним из лидеров по доле научно-исследовательских работ в ВВП страны. По этому параметру чуть лучше ситуация в Южной Корее, но разрыв незначительный. И с патентами в стране тоже довольно неплохие показатели.

«Курсор» писал ранее, что согласно отчету образовательной платформы Erudera, Израиль является пятой самой образованной страной в мире, где 50,12 процента людей имеют высшее образование.

Еще мы писали, что многие израильские студенты отправляются за рубеж, чтобы там получить высшее образование. Но его стоимость может быть высокой. По данным платформы Erudera, наши граждане платят в среднем за год обучения в других странах от 3200 до 19 288 долларов.

Напомним, что научно-исследовательский институт имени Вейцмана планирует открыть новый медицинский факультет совместно с клиникой «Шиба», на котором будут обучать врачей-исследователей (MD-PHD).