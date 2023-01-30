Опубликован законопроект, позволяющий восстановить в должности Дери

Арье дери потерял занимаемую должность в правительстве после того, как Высокий суд постановил, что недавно осужденный депутат не может занимать министерскую должность.

Проект законопроекта, который позволит лидеру ШАС Арье Дери быть повторно назначенным министром правительства Биньямина Нетаняигу, продвигается коалицией и был опубликован сегодня. Закон является поправкой к Основному закону.

Об этом сообщает INN.

Согласно проекту закона, Верховный суд больше не будет иметь права вмешиваться в назначение министров, «и не будет судебного пересмотра от имени какого-либо суда любого вопроса, связанного или вытекающего из назначения министра или его смещения от должности, за исключением критериев пригодности, изложенных в разделах 6а и 6с».

В сопроводительном тексте, поясняющем закон, утверждается, что назначение и увольнение министров составляют «сердцевину демократической деятельности» и поэтому не должны подвергаться судебному пересмотру. Постановления Высокого суда на протяжении многих лет добавляли новые оговорки к четкому списку, изложенному в законе, и это приводило к «неопределенности в отношении выполнения желаний избирателя, а иногда даже к подчинению воли избирателя воле правительства». Таким образом, закон предлагает запретить суду рассматривать «разумность» или любой другой аспект назначения министра, за исключением условий, прямо прописанных в законе.

Закон позволит Нетаниягу повторно назначить Дери министром внутренних дел и здравоохранения и, по-видимому, запретит Высокому суду отменять это назначение.

Ранее Курсор писал, что Дери обещает вернуться в правительство — СМИ. Лидер ШАС Арье Дери заявил, что намерен вскоре вернуться в правительство, сделав заявление во время своей первой серии интервью после того, как он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаниягу после того, как на прошлой неделе Высокий суд постановил, что недавно осужденный депутат не мог занимать министерскую должность.

Как сообщал Курсор, Верховный суд постановил, что председатель ШАС Арье Дери не может занимать пост министра в нынешнем правительстве после того, как год назад он был осужден за налоговые правонарушения. 10 судей проголосовали за дисквалификацию Дери, а один судья, Йосеф Элрон, проголосовал за то, чтобы позволить Дери продолжить работу в качестве министра. В своем постановлении судьи заявили, что назначение Дери министром внутренних дел и здравоохранения не может оставаться в силе.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу уволил Дери: детали заявления. Биньямин Нетаниягу уволил лидера ШАС Арье Дери с поста министра здравоохранения и внутренних дел.

Курсор сообщал, чтолидер оппозиции Яир Лапид обрушился с критикой на Нетаниягу после увольнения Дери. Лапид назвал правительство «цирком» после увольнения Дери.

Напомним, что новый опрос показал, сколько избирателей Ликуда против назначения Дери министром.