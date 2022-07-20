Озвучено, на сколько могут вырасти процентные ставки в Израиле

Глава Банка Израиля Амир Ярон заявил, что «мы полны решимости не допустить, чтобы инфляция достигла диапазонов, наблюдаемых в Европе и США».

Годовой индекс потребительских цен (ИПЦ) в Израиле в июне вырос на 4,4%, что является максимальным показателем с ноября 2008 года, сообщило Центральное статистическое бюро.

Ожидается, что Банк Израиля снова повысит процентные ставки на своем следующем заседании 22 августа после трех повышений подряд с апреля, в результате которых базовая ставка поднялась до 1,25% (самый высокий показатель за девять лет) с 0,1%. На прошлой неделе он повысил ставку на полпункта.

«Инфляция в целом ускоряется. Поскольку на Банк Израиля скорее влияют другие центральные банки, которые делают авансовые платежи, справедливо ожидать повышения на 0,5% 22 августа и на 0,5% 3 октября, а ставки достигнут 2,75% в начале 2023 года», — сказал главный экономист Leader Capital Markets Джонатан Кац.

В то время как уровень инфляции в Израиле примерно вдвое меньше, чем в США (9,1%) и Европе (8,6%), и BOI заявил, что некоторое ценовое давление связано с глобальными проблемами предложения и ценами на сырьевые товары, политики обеспокоены очень низким уровнем безработицы в 3%. что способствует повышению заработной платы.

«Мы полны решимости не допустить, чтобы инфляция достигла диапазонов, наблюдавшихся в Европе и Соединенных Штатах, и, более того, вернуть ее в течение 2023 года к целевому уровню», — заявил управляющий Банка Израиля Амир Ярон.

Между тем, потребительский спрос остается устойчивым, что способствует ожидаемому экономическому росту на уровне 5% в этом году. Среди заметного роста цен в июне были расходы на транспорт (2,4%) и жилье (0,7%), культуру и развлечения (0,7%) и расходы на здравоохранение (0,6%). Среди заметного падения цен в июне свежие фрукты и овощи подешевели на 8,5%, а одежда и обувь — на 3,4%.

Цены на жилье выросли на 1,4% в апреле-мае по сравнению с мартом-апрелем и выросли на 15,9% за последние 12 месяцев по сравнению с 15,4% в прошлом месяце.

Стоимость аренды также значительно увеличилась. Арендаторы, которые продлили контракты в июне, стали платить в среднем на 3% больше, а арендаторы, въехавшие в июне, платят на 6,5% больше, чем предыдущие арендаторы. С учетом арендаторов, срок контракта которых истекает, цены на аренду выросли на 0,4%, что соответствует индексу потребительских цен.

Наша редакция писала, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.

Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.

Также обнародован отчет о состоянии экономики Израиля. Центр Тауба опубликовал отчет «Картина нации 2022», в котором представлены некоторые из наиболее существенных тенденций в сферах экономики, рынка труда.

Курсор также сообщал, что опрос показал, сколько израильтян довольны своим экономическим положением.

Напомним, что Банк Израиля заявил, что рост экономики может продолжиться, несмотря на политические потрясения.