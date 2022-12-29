ПА после смерти Аббаса: ФАТХ обратился с просьбой к Иордании и Египту

Ссылаясь на источники в движении ФАТХ, газета Al-Akhbar сообщает, что палестинские арабские, иорданские и египетские официальные лица недавно встретились, чтобы обсудить возможные сценарии, которые могут возникнуть после смерти Махмуда Аббаса, а также будущий контроль над Палестинской автономией.

Согласно сообщению, на встречах присутствовали Хусейн аль-Шейх, критиковавший Аббаса, лица из иорданского королевского дома и офицеры египетской разведки.

Кроме того, палестинские официальные лица посетили Каир и обратились к Египту с просьбой о помощи, чтобы предотвратить крах Палестинской администрации и создание нового легитимного образования для палестинского представительства на основе конкурирующих с ФАТХ организаций, возглавляемых ХАМАСом, Исламским джихадом и Народным фронтом.

Эти партии также обратились к властям Иордании с аналогичной просьбой, чтобы после смерти Махмуда Аббаса у них была возможность контролировать Палестинскую администрацию на основе движения ФАТХ, признать их представителями палестинского арабского народа и разрешить им контролировать источники финансирования, из которых выплачивается заработная плата более чем 150 000 сотрудников Палестинской администрации

В Al-Akhbar отмечают, что Хусейн аль-Шейх имеет влияние в движении ФАТХ и очень близок к главе Палестинской общей разведки, но ему противостоит Махмуд аль-Аалул, заместитель Абу Мазена в руководстве ФАТХ, который видит себя как кандидата на место Аббаса.

Ранее Курсор сообщал о словах Махмуда Аббаса: Нетаниягу не хочет мира, но я должен иметь с ним дело.

Уже сообщались подробности разговора Энтони Блинкена и Махмуда Аббаса. Блинкен заявил Аббасу, что США «прилагают усилия», чтобы остановить эскалацию в Иудее и Самарии.

Также лидер ПА полагает, что Израиль саботирует и не верит в решение о создании двух государств. В силу этого он считает, что в Израиле отсутствует партнер, с которым Палестинская автономия могла бы вести переговоры.

Палестинское WikiLeaks: Новые утечки в расследовании обстоятельств гибели Ясира Арафата. Тауфик Тирави, бывший глава Палестинской службы общей разведки и один из самых высокопоставленных деятелей ООП, оказался в центре дела, потрясшего Палестинскую автономию.

Напомним, что племянник Ясира Арафата возглавил восстание против Аббаса. Свергнутый представитель ФАТХ Насер аль-Кудва выдвигает новую инициативу, направленную на изменение палестинской политической системы.