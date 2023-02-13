ПА предупреждает правительство Израиля о риске дальнейшей эскалации

Кабинет безопасности Израиля принял решение об усилении полицейских подразделений и расширении операций по обеспечению безопасности против подстрекателей и сторонников терроризма в Иерусалиме.

Палестинская администрация предупредила, что решение Кабинета безопасности Израиля легализовать девять аванпостов поселенцев и усилить меры безопасности в Иерусалиме в ответ на недавние террористические атаки приведет к дальнейшей напряженности и эскалации.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В воскресенье Кабинет безопасности также решил подключить десятки других аванпостов к государственной инфраструктуре, включая воду и электричество. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщили, что комитет по планированию и зонированию гражданской администрации, который утверждает новые здания в населенных пунктах, соберется в ближайшие дни, чтобы утвердить строительство новых единиц жилья в населенных пунктах. Кроме того, Кабинет безопасности принял решение усилить полицейские подразделения и расширить операции по обеспечению безопасности против подстрекателей и сторонников терроризма в Иерусалиме.

Пресс-секретарь президента ПА Набиль Абу Рудайнех заявил, что решения кабинета министров Израиля являются «вызовом американским и арабским усилиям и провокацией для палестинского народа». Абу Рудайнех предупредил, что эти решения приведут к дальнейшей напряженности и эскалации.

«Односторонние действия отвергаются в соответствии с международными резолюциями и двусторонними соглашениями. Все поселения являются незаконными и нарушают международное право и резолюции Совета Безопасности ООН», — сказал он.

Премьер-министр ПА Мохаммад Штайе осудил эти решения как «рецепт эскалации» и сказал, что они представляют «угрозу существованию палестинцев». Шттайе призвал ООН и США вмешаться, чтобы остановить односторонние действия, которые подорвут решение о создании двух государств. Он тоже сказал, что все поселения незаконны.

Генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх заявил, что палестинское руководство изучит способы реагирования на решения Израиля.

«Это считается открытой войной против палестинского народа и требует немедленного международного вмешательства и обязательных для исполнения решений, которые заставят оккупацию прекратить свою агрессию и меры», — говорится в заявлении аль-Шейха.

МИД ПА также осудил эти решения как «опасную эскалацию агрессии и открытую войну против палестинцев и Иерусалима». Министерство предупредило, что решения приведут к «взрыву», и призвало США вмешаться, чтобы помешать Израилю выполнить решения.

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Курсор сообщал, что по информации палестинских СМИ, военные ЦАХАЛа задержали высокопоставленного лидера Исламского джихада шейха Хадера Аднана.

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Напомним, что на юге Голанских высот двое человек приблизились к пограничному заграждению. Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь. Один нарушитель был убит, а второй, раненый, бежал на территорию Сирии.

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