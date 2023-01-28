Палестинские полицейские раздавали сладости в честь теракта в Иерусалиме – СМИ

В сети появилось видео с палестинскими полицейскими, которые раздают сладости водителям автомобилей в честь совершенного в Иерусалиме теракта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

Утверждается, что видео снято в Хевроне.

Несколько ранее появилось видео с реакцией жителей Дженина на новость о теракте. На опубликованных кадрах видно, что они аплодируют, смеются и радуются смертям людей.

טבח בבית הכנסת: חגיגות בג’נין וקריאות שמחה במסגדים אחרי הירי בירושלים. מד»א: מספר הנרצחים עלה ל-8 pic.twitter.com/exUh1yFqs9 — וואלה! (@WallaNews) January 27, 2023

Отметим, что вчера вечером, 27 января, у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в котором террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Полиция сообщила, что преступник подъехал на авто к зданию синагоги в северной части Восточного Иерусалима, устроил засаду на молящихся и, когда они выходили из синагоги, открыл огонь.

Потом он скрылся с места происшествия в сторону палестинского района Бейт-Ханина, расположенного приблизительно в километре от синагоги. По информации правоохранителей, террориста застрелили после того, как он покинул свое авто и открыл огонь по полиции, пытаясь скрыться пешком (видео с ликвидацией преступника смотрите здесь).

Использованный при нападении пистолет изъяли. Утверждается, что сначала террорист застрелил на улице пожилую женщину, после столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, а затем добрался до синагоги и продолжил стрельбу. Террористом оказался 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.

«Террорист, житель Восточного Иерусалима, совершил выстрелы по нескольким людям, а затем продолжил движение на своем автомобиле до перекрестка Бейт-Ханина. Полицейские опознали автомобиль и открыли по нему огонь. Террорист вышел из машины, пытался бежать, и полиция ликвидировала его», – сказал начальник округа Иерусалима Дорон Тургеман.

Свидетели и первые лица, прибывшие на место, рассказали о панике, страхе и замешательстве во время и после стрельбы возле синагоги. Один из очевидцев, который потерял пятерых родственников в результате теракта в Иерусалиме в 2002 год, сказал министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, что террорист едва не убил его.

«Я вышел на улицу и увидел, как люди кричат, бегут люди, два человека лежат на земле, а вон там еще один лежит на земле. Ублюдок стоял передо мной с оружием, чуть не убил меня. Не знаю, как он меня не убил. Я зашел обратно в дом», – сказал он и добавил, что мог бы предотвратить гибель трех или четырех человек, если бы у него было оружие.

По словам другого жителя района, он услышал залп из автоматов, звуки машин скорой помощи и полицейских, и понял, что это теракт.

«Мы иерусалимцы, мы привыкли к терактам. Мы успокоили наших детей», – утверждает он.

На фоне этого министр обороны Йоав Галант прервал частный визит в США и срочно возвращается в Израиль.

Помимо этого «Курсор» сообщал, что минздрав предложил израильтянам психологическую помощь после теракта в Иерусалиме.