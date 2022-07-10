«Первая женщина на посту»: Лапид представил нового директора канцелярии премьер-министра

Сегодня правительство одобрило назначение Наамы Шульц генеральным директором канцелярии премьер-министра, которая станет первой женщиной на этом посту.

Премьер-министр Яир Лапид сказал, что «Наама, первая женщина в офисе, превосходна и профессиональна» и что он уверен, что она «будет руководить работой министерства во имя великой миссии для Государства Израиль и граждан Израиля. Ваш успех , наш успех».

Напомним, что Шульц уже работала в течение прошлого года в качестве главы временной альтернативной канцелярии премьер-министра Яира Лапида.

Курсор сообщал, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.

Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.

Ранее наш сайт писал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.