Пляжи от Зиким до Ришон ле-Циона будут закрыты

Министерство внутренних дел Израиля в связи с угрозой ракетных обстрелов ввело запрет на купание на всех южных пляжах

Сегодня, 6 августа, министерство внутренних дел Израиля из-за обостренной ситуации закрыло все южные пляжи страны.

Об этом передает издание Times of Israel.

Согласно решению МИД, сегодня отдыхающих не будут принимать пляжи Ашкелона и Ашдода, пляжи Пальмахим, Зиким и Ницаним, а также все пляжи Ришон ле-Циона. Запрет введен с целью безопасности граждан, потому что сохраняется угроза нанесения ракетных ударов со стороны сектора Газа.

«Курсор» писал ранее, что силы обороны Израиля заявили, что готовы к «недельной операции» и что с вечера пятницы, 5 августа, по Израилю было выпущено более 160 ракет из сектора Газа.

Еще мы писали, что муниципалитет Тель-Авива заявил, что открывает общественные бомбоубежища, следуя инструкциям военного командования тыла.

Напомним, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, также были поражены.

Также отметим, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары по реактивным установкам террористической организации Исламский Джихад в секторе Газа.