Подозреваются в причастности к терроризму: в Самарии арестованы четверо палестинцев

Солдаты ЦАХАЛа изъяли у задержанных две автоматических винтовки М16.

По подозрению в причастности к террористической деятельности в Самарии арестованы четверо палестинцев.

Об этом сообщает портал Walla.

Согласно сообщению, солдаты ЦАХАЛа во вторник, 27 сентября, задержали четырех разыскиваемых палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности в нескольких поселках в Самарии.

Также отмечается, что солдаты изъяли у задержанных две автоматических винтовки М16.

Как сообщал Курсор, в ночь на субботу, 24 сентября, силы Армии обороны Израиля провели новые аресты на территории Иудеи и Самарии. Задержаны четверо подозреваемых в террористической деятельности.

В ходе операции «Волнорез» ЦАХАЛ, Служба общей безопасности ШАБАК и сотрудники полиции МАГАВ арестовали четверых давно разыскиваемых арабских террористов. Первые двое подозреваемые были задержаны в лагере беженцев Балата в деревне Одала, расположенной недалеко от Шлема

В ходе арестов израильские военнослужащие столкнулись с яростным вооруженным сопротивлением местных боевиков — попав под обстрел, бойцы ЦАХАЛа были вынуждены открыть ответный огонь.

Еще двоих подозреваемых солдаты задержали в деревнях Ас-Саму близ Хеврона и Кафр-Эйн, расположенной к северо-западу от Рамаллы.

«Курсор» писал ранее, что в преддверии праздников, а также на фоне последней волны обстрелов полиции и опасений столкновений на Храмовой горе, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности.

Еще мы писали, что в ЦАХАЛе рассказали об аресте возле побережья сектора Газа четырех палестинцев, которые предприняли попытку контрабанде.

Напомним, что силы ЦАХАЛа пресекли попытку контрабанды оружия в Иорданской долине. Правоохранители остановили автомобиль, в котором находились двое подозреваемых и 11 единиц оружия.