Попытка теракта в Самарии: заявление ЦАХАЛа

Попытка нового нападения произошла на фоне резкого роста напряженности на территории Иудеи и Самарии, когда ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию.

Согласно заявлению ЦАХАЛа, палестинец, вооруженный ножом, подошел к армейскому посту на шоссе 55 возле населенного пункта Кедумим и попытался нанести удар солдатам.

На кадрах инцидента с камеры наблюдения видно, как подозреваемый выходит из красной машины рядом с армейским постом, который примыкает к автобусной остановке, бежит к солдатам и, по-видимому, пытается нанести им ножевое ранение, прежде чем его застрелят.

«Террорист был нейтрализован прибывшими на место силами», — сообщили в ЦАХАЛе.

Местные сотрудники службы безопасности заявили, что подозреваемый по имени Ареф Абдель Насер Лахлух, 20 лет, из лагеря беженцев Дженин, был убит. Военные заявили, что в результате инцидента никто из солдат не пострадал.

Во время рейдов по задержанию на территории Иудеи и Самарии солдаты ЦАХАЛа арестовали 11 разыскиваемых палестинцев.

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